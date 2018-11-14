На трассе во Владивостоке пешехода разорвало на части от удара об автомобиль

СЕГОДНЯ 04:26 2018-11-14T04:26:12+03:00

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Минувшие сутки стали тяжёлыми для автовладельцев. Сегодня ночью, на улице Маковского, напротив «Тойота Центра» сбили человека. Mark II не просто сбил пешехода: от столкновения беднягу практически разорвало надвое. К слову, в том месте нет наземного пешеходного перехода. Зачем пострадавшему понадобилось переходить дорогу через три полосы трассы, там где минимальное ограничение скорости 80 километров в час, неизвестно.

Обстоятельства происшествия уточняются.