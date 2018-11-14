Олег Кожемяко открыл сайт, в котором нет места фальши и инсценировкам

СЕГОДНЯ 05:19 2018-11-14T05:20:28+03:00

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Пользователи сети интернет отныне могут черпать актуальную информацию на личном сайте врио губернатора Приморья Олега Кожемяко.

- Общение напрямую, возможность донести свои пожелания и требования - эту потребность я вижу на каждой встрече с жителями Приморья. Слишком долго власть отворачивалась от людей, - объяснил миссию своего сайта Олег Кожемяко. - Роль интернета как важнейшего инструмента общения сегодня очевидна всем. Это возможность напрямую рассказать - что мы делаем и зачем. Поэтому я придаю такое большое значение развитию взаимодействия в режиме онлайн.

Через сайт можно напрямую обратиться к Олегу Кожемяко, ознакомиться с его инициативами и проследить за исполнением его поручений.

Кроме официального сайта администрации региона и личного сайта, важным каналом общения с приморцами стали соцсети. У Олега Кожемяко есть страничка в сети Instagram, аккаунты в Facebook, ВКонтакте и «Одноклассниках».

- Полагаю, каждый приморец в любое время должен иметь возможность напрямую обратиться ко мне. Все, кто уже встречался со мной, убедились: я не терплю фальши и обмана. Я против инсценировок, собраний с «подготовленными людьми». Важен честный, открытый разговор. На моих страницах в соцсетях именно такие правила, - сказал Олег Кожемяко.