2018-11-14T05:47:38+03:00
Общество

В этом году азиаты закупили в Приморье больше 4000 тонн красной икры

На все экспортные партии оформлены необходимые документы
Софья КУЧИНА
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За этот год приморское Управление Россельхознадзора оформило ветеринарные сертификаты на экспорт более 4 тысяч тонн красной икры.

На 13 ноября Приморье покинуло 4244,9 тонн деликатеса. Причём эту цифру составляет и мороженая несолёная икра в ястыках, и уже готовая. Большую часть составила мороженая икра горбуши.

Большими любителями полакомиться приморской икрой стали граждане Республики Корея ( 3192,5 тонны), Японии(1007 тонн) и КНР(44,7 тонны). Причём, экспорт в Корею значительно вырос – в прошлом году туда отправили 1847 тонн лососевой икры.

На все экспортные партии оформлены соответствующие документы, нарушений не выявлено.

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