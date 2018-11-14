В АО «Восточный Порт» установлены посты автоматизированного контроля состояния атмосферного воздуха

СЕГОДНЯ 06:11 2018-11-14T06:11:25+03:00

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На территории крупнейшего в России специализированного терминала с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящего в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», установлены стационарные приборы автоматизированного контроля выбросов в атмосферный воздух.

Датчики, размещенные на границах санитарно-защитных зон порта, позволят оперативно выявлять наличие выбросов, образующихся в процессе перегрузки угля.

Данная мера является дополнительным инструментом мониторинга состояния окружающей среды. Для контроля использования пылеподавляющего оборудования и соблюдения технологического процесса перегрузки угля работает система видеонаблюдения, данные с которой передаются в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора.

- «Восточный Порт» на регулярной основе контролирует состояние воздуха, промышленных вод, акватории бухты Врангеля с помощью собственной аккредитованной экологической лаборатории. Показатели проб на содержание взвешенных веществ (пыли) находятся на уровнях ниже предельно допустимых, — отмечает директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Алексей Калачев.

Мероприятие по установке нового оборудования осуществлено в рамках комплексной экологической программы, реализуемой АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» в соответствии с соглашением, заключенным с Минтрансом России, Росприроднадзором, Росморпортом и Администрацией Приморского края.

Координаты установки согласованы с Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора и Приморским управлением Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В рамках собственной комплексной экологической программы по переходу на закрытые технологии перевалки угля «Восточный Порт» устанавливает дополнительное технологическое оборудование по пылеулавливанию и пылеподавлению, в том числе, пылеветрозащитные ограждения высотой 20 метров. Общий объем инвестиций в реализацию плана природоохранных мероприятий и модернизацию перегрузочного оборудования действующих производственных мощностей порта составит более 1,4 млрд рублей.