Во Владивостоке приставы сносят пятиэтажный торговый центр на Сабанеева

СЕГОДНЯ 06:46 2018-11-14T06:21:19+03:00

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Судебные приставы сносят торговый центр «Георгиевский» во Владивостоке, сообщает пресс-служба УФССП по Приморью.

Несколько лет назад индивидуальный предприниматель незаконно построил пятиэтажное здание на улице Сабанеева, 15в. Первореченский суд, рассмотрев прокурорское заявление, обязал должника снести магазин. Однако тот, даже получив соответствующее уведомление от приставов, проигнорировал судебное решение. Даже ограничение права выезда за границу не стало для предпринимателя причиной снести постройку.

Именно поэтому УФССП провело электронный аукцион на отбор подрядчика, который возьмётся снести эти пять этажей. Средства, выделенные из федерального бюджета, позже взыщут с должника.