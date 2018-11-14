2018-11-14T07:46:37+03:00
Общество

Специалисты МФЦ готовятся к поквартирному обходу в Приморье

Их задача - получить точную информацию о качестве государственных услуг
Олег БЕЛОВ
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Фото: Александр ПОТОЦКИЙФото: Александр ПОТОЦКИЙ
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Администрация Приморского края информирует, что с 16 ноября по 4 декабря 2018 года специалисты многофункциональных центров начнут поквартирный обход жителей. Их задача - получить достоверную информацию о качестве услуг по оформлению документов в крае.

Государственное задание так и называется: популяризация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Власти заранее предупреждают жителей: каждый специалист при себе должен иметь специальный бейдж-удостоверение и паспорт. Документы предоставляются по первому же требованию жильцов.

В папке специалиста МФЦ - анкета с одиннадцатью вопросами. Сотрудники многофункциональных центров планируют выяснить: насколько население устраивает доступность государственных услуг, сроки их предоставления, а также эффективность деятельности органов исполнительной власти, их открытость и прозрачность для общества.

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