Специалисты МФЦ готовятся к поквартирному обходу в Приморье
Администрация Приморского края информирует, что с 16 ноября по 4 декабря 2018 года специалисты многофункциональных центров начнут поквартирный обход жителей. Их задача - получить достоверную информацию о качестве услуг по оформлению документов в крае.
Государственное задание так и называется: популяризация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
Власти заранее предупреждают жителей: каждый специалист при себе должен иметь специальный бейдж-удостоверение и паспорт. Документы предоставляются по первому же требованию жильцов.
В папке специалиста МФЦ - анкета с одиннадцатью вопросами. Сотрудники многофункциональных центров планируют выяснить: насколько население устраивает доступность государственных услуг, сроки их предоставления, а также эффективность деятельности органов исполнительной власти, их открытость и прозрачность для общества.