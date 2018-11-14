2018-11-14T08:07:58+03:00
Общество

Мост в Новолитовске начали асфальтировать

Строительство сооружения должны закончить в этом году
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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В Новолитовске начали асфальтировать береговую часть моста, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Монтаж балок пролётного строения через реку Литовка уже завершился. Прямо сейчас объединяют балки между собой на седьмой, последней опоре. На шестой уже бетонируют швы.

Также, сейчас дорожники асфальтируют подъезды со стороны Находки, длина подходов с обеих сторон составляет 616 метров. Асфальтоукладчик, три катка и четыре самосвала работают практически в режиме нон-стоп.

«Комсомолка» напоминает, мост через реку Литовка рухнул 23 февраля 2016 года. Тогда краевые власти обвинили в ЧП водителя фуры, который решил сократить дорогу и проехать по короткому пути. Трассу перекрыли, все автомобили направили в объезд через село Новая Москва и город Партизанск.

Строительство нового моста Примавтодор обещает закончить в этом году. У него будет две полосы движения, шириной по пять метров. Длина с подходами составит 760 метров, самого моста – 144 метра. Сооружение покроют асфальтобетоном.

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