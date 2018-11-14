Киллера и заказчика жестокого убийства не пожалели приморские присяжные

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-14T09:31:19+03:00

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В Приморье коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт двум молодым людям из Большого Камня, которые убили 17-летнего парнишку.

Присяжные решили, что доказательств убийства вполне достаточно. Так, по версии следствия, один из обвиняемых организовал преступление. С потерпевшим у него был конфликт из-за девушки, решить который он взялся, «заказав» соперника своему знакомому. Грязную работу он оценил в 50 тысяч рублей.

Киллер подкараулил подростка в подъезде и нанёс ему около 20 ножевых ранений. Мальчика доставили в больницу, где он и скончался.

Двадцатилетних фигурантов уголовного дела присяжные не сочли заслуживающими снисхождения.

Согласно уголовно-процессуальному закону обвинительный вердикт должен подтвердить председательствующий судья. Он же вынесет приговор и назначит наказание. Юридическую оценку действиям подсудимых даст Приморский краевой суд по итогам обсуждения последствий вердикта.