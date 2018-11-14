2018-11-14T09:31:19+03:00
Происшествия

Киллера и заказчика жестокого убийства не пожалели приморские присяжные

Молодые люди убили 17-летнего подростка
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: интернетФото: интернет
Изменить размер текста:

В Приморье коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт двум молодым людям из Большого Камня, которые убили 17-летнего парнишку.

Присяжные решили, что доказательств убийства вполне достаточно. Так, по версии следствия, один из обвиняемых организовал преступление. С потерпевшим у него был конфликт из-за девушки, решить который он взялся, «заказав» соперника своему знакомому. Грязную работу он оценил в 50 тысяч рублей.

Киллер подкараулил подростка в подъезде и нанёс ему около 20 ножевых ранений. Мальчика доставили в больницу, где он и скончался.

Двадцатилетних фигурантов уголовного дела присяжные не сочли заслуживающими снисхождения.

Согласно уголовно-процессуальному закону обвинительный вердикт должен подтвердить председательствующий судья. Он же вынесет приговор и назначит наказание. Юридическую оценку действиям подсудимых даст Приморский краевой суд по итогам обсуждения последствий вердикта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Находке водитель Toyota Cresta повалил опору ЛЭП и застрял среди деревьев
Большой торговый павильон сгорел в Дальнегорске
В Москву за 11 тысяч рублей могут улететь приморцы
Мост в Новолитовске начали асфальтировать
Специалисты МФЦ готовятся к поквартирному обходу в Приморье
Во Владивостоке приставы сносят пятиэтажный торговый центр на Сабанеева
В АО «Восточный Порт» установлены посты автоматизированного контроля состояния атмосферного воздуха
В этом году азиаты закупили в Приморье больше 4000 тонн красной икры
Олег Кожемяко открыл сайт, в котором нет места фальши и инсценировкам
На трассе во Владивостоке пешехода разорвало на части от удара об автомобиль
В Приморье при столкновении двух авто погиб пассажир грузовика
Систему ливневой канализации Владивостока отремонтируют в следующем году
Почта России во Владивостоке открыла единый кадровый центр
Госавтоинспекция сегодня работает по другому графику
Солнечная осень на денёк заглянула в Приморье
МТС предоставил приморским водителям такси специальный комплект цифровых сервисов
В приморские школы скоро вернут высокоскоростной интернет
18, 4 миллиарда рублей безвозмездно поступят в бюджет Приморья в 2019 году
В Приморье женщину осудят за продажу «поллитры»
Мастера маскировки из Владивостока рассмешили всю Россию, прикинувшись автобусом
В Находке грузовик с катером «на борту» снёс светофор и обрушил провода
Природоохранная деятельность АО «Восточный Порт» получила высокую оценку эффективности
Почта России и Молодежный ресурсный центр Владивостока объявили победителей конкурса «Поздравь Деда Мороза»