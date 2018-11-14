В Москву за 11 тысяч рублей могут улететь приморцы

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-14T10:11:10+03:00

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Всего лишь за 11 тысяч рублей приморцы смогут приобрести авиабилет до Москвы, сообщает пресс-служба администрации края. По обращению врио Губернатора Олега Кожемяко средства на субсидирование добавили из федерального бюджета. Кроме того, зимнюю распродажу начал перевозчик «ИрАэро».

Таким образом сейчас цена на направление Владивосток – Москва – Владивосток снизилась на 12%, теперь слетать в одну сторону можно за 11 тысяч рублей. Авиабилеты со скидкой продаются с 12 ноября по 12 декабря.

Как передаёт ведомство, авиакомпании по-прежнему продают субсидированные билеты из Владивостока в центральную часть России. Дополнительные средства на это перевозчикам добавили из федерального бюджета по поручению заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева по просьбе врио.

На сегодня в кассах «Аэрофлота» можно приобрести льготные билеты, которые действуют до 1 декабря. Воспользоваться ими могут несколько категорий граждан. Это люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.