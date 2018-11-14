2018-11-14T10:11:10+03:00
Общество

В Москву за 11 тысяч рублей могут улететь приморцы

По обращению врио на это добавили денег из федерального бюджета
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: http://lgotyinfo.ru/Фото: http://lgotyinfo.ru/
Изменить размер текста:

Всего лишь за 11 тысяч рублей приморцы смогут приобрести авиабилет до Москвы, сообщает пресс-служба администрации края. По обращению врио Губернатора Олега Кожемяко средства на субсидирование добавили из федерального бюджета. Кроме того, зимнюю распродажу начал перевозчик «ИрАэро».

Таким образом сейчас цена на направление Владивосток – Москва – Владивосток снизилась на 12%, теперь слетать в одну сторону можно за 11 тысяч рублей. Авиабилеты со скидкой продаются с 12 ноября по 12 декабря.

Как передаёт ведомство, авиакомпании по-прежнему продают субсидированные билеты из Владивостока в центральную часть России. Дополнительные средства на это перевозчикам добавили из федерального бюджета по поручению заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева по просьбе врио.

На сегодня в кассах «Аэрофлота» можно приобрести льготные билеты, которые действуют до 1 декабря. Воспользоваться ими могут несколько категорий граждан. Это люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Находке водитель Toyota Cresta повалил опору ЛЭП и застрял среди деревьев
Большой торговый павильон сгорел в Дальнегорске
Киллера и заказчика жестокого убийства не пожалели приморские присяжные
Мост в Новолитовске начали асфальтировать
Специалисты МФЦ готовятся к поквартирному обходу в Приморье
Во Владивостоке приставы сносят пятиэтажный торговый центр на Сабанеева
В АО «Восточный Порт» установлены посты автоматизированного контроля состояния атмосферного воздуха
В этом году азиаты закупили в Приморье больше 4000 тонн красной икры
Олег Кожемяко открыл сайт, в котором нет места фальши и инсценировкам
На трассе во Владивостоке пешехода разорвало на части от удара об автомобиль
В Приморье при столкновении двух авто погиб пассажир грузовика
Систему ливневой канализации Владивостока отремонтируют в следующем году
Почта России во Владивостоке открыла единый кадровый центр
Госавтоинспекция сегодня работает по другому графику
Солнечная осень на денёк заглянула в Приморье
МТС предоставил приморским водителям такси специальный комплект цифровых сервисов
В приморские школы скоро вернут высокоскоростной интернет
18, 4 миллиарда рублей безвозмездно поступят в бюджет Приморья в 2019 году
В Приморье женщину осудят за продажу «поллитры»
Мастера маскировки из Владивостока рассмешили всю Россию, прикинувшись автобусом
В Находке грузовик с катером «на борту» снёс светофор и обрушил провода
Природоохранная деятельность АО «Восточный Порт» получила высокую оценку эффективности
Почта России и Молодежный ресурсный центр Владивостока объявили победителей конкурса «Поздравь Деда Мороза»