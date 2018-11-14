2018-11-14T10:47:56+03:00
Общество

Большой торговый павильон сгорел в Дальнегорске

В магазине загорелась деревянная кровля
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.haberturk.comФото: https://www.haberturk.com
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В Дальнегорске пожарным удалось потушить торговый павильон площадью 650 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило на пульт в 17.11, уже через 10 минут пожарные расчёты были на месте. Пламя тушили 10 человек и 3 машины.

Из-за того, что помещение было сильно задымлено, огнеборцы подключили к работе газодымозащитное звено. Оказалось, что огонь перекинулся на стены с деревянной кровли магазина.

Через 10 минут спасатели локализовали пожар, ещё через два часа потушили окончательно. Погибших и пострадавших нет.

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