Большой торговый павильон сгорел в Дальнегорске
В магазине загорелась деревянная кровля
Фото: https://www.haberturk.com
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В Дальнегорске пожарным удалось потушить торговый павильон площадью 650 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило на пульт в 17.11, уже через 10 минут пожарные расчёты были на месте. Пламя тушили 10 человек и 3 машины.
Из-за того, что помещение было сильно задымлено, огнеборцы подключили к работе газодымозащитное звено. Оказалось, что огонь перекинулся на стены с деревянной кровли магазина.
Через 10 минут спасатели локализовали пожар, ещё через два часа потушили окончательно. Погибших и пострадавших нет.