В Находке водитель Toyota Cresta повалил опору ЛЭП и застрял среди деревьев

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-14T11:12:02+03:00

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В Находке по вине водителя без прав произошло страшное ДТП в районе кольца ЖБК на абсолютно сухом участке. Не справившись с управлением молодой человек, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. Его Toyota Cresta от удара превратилась в груду металлолома. В аварии получил травмы, несовместимые с жизнью, 22-летнний пассажир авто. Он скончался до приезда медиков. 18-летнюю девушку, которая находилась на заднем сидении, доставили в больницу травмами. Водителя госпитализировали в травматологическое отделение. Теперь его ждут штрафы за управление машиной без удостоверения, отсутствие страховки и повреждение дорожных сооружений.

По факту происшествия проводится проверка, по её результатам примут процессуальное решение.