Обыграв «Балтику», команда «Луч» установила рекорд сезона в ФНЛ

СЕГОДНЯ 01:14 2018-11-15T01:14:50+03:00

осенью 2018-го "Луч" всё чаще радует своих болельщиков. Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Изменить размер текста: A A

Владивостокский «Луч» установил новый рекорд сезона 2018/19 в первом дивизионе - 11 туров подряд без поражений. Серия зародилась 19 сентября, а продолжилась накануне вечером в Калининграде, где приморцы уверенно обыграли местную «Балтику» - 2:0.

Голы в трансконтинентальном дерби забили Павел Степанец и Андрей Павленко - с пенальти.

К слову, в последних трех матчах подопечные Рустема Хузина не пропускают, побеждая с сухим счётом. Постепенно команда проделала путь от «зоны вылета» к десятке лучших. Но с такими темпами, считают эксперты, «жёлто-синим» реально побороться за более высокие позиции в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Следующую встречу «Луч» проведёт 18 ноября в Санкт-Петербурге против коллектива «Зенит-2».