Партизанский район получит 30 миллионов на благоустройство дворов и ремонт скверов

СЕГОДНЯ 03:01 2018-11-15T03:01:49+03:00

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Партизанский район Приморья получит в 2019 году около 30 миллионов рублей. Деньги направят на ремонт общественных и дворовых территорий. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко на встрече с населением муниципального образования.

Кожемяко рассказал о запуске масштабной программы благоустройства «400 дворов». И уточнил, что в следующем году Партизанский район получит из края 18 миллионов на благоустройство дворов и около 12 - на ремонт общественных территорий, включая скверы и парки.

- Кроме прочего муниципалитет получит ещё 6 спортплощадок, а жители сами решат, где их разместить. Я считаю, что в каждом поселении площадка должна быть, - сказал Олег Кожемяко.