Сильное похолодание ожидается на выходных в Приморье

СЕГОДНЯ 03:56 2018-11-15T03:56:14+03:00

В этом году самое сильное похолодание начнётся с середины ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

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Последние рабочие дни на этой неделе в Приморском крае будут тёплыми, а на выходных похолодает. По данным Примгидромета, ночью во Владивостоке температура опустится до -5 градусов.

Как передают приморские синоптики, принёсшие в край похолодание фронты, уже сегодня сместятся в Охотское море. В регионе прекратятся осадки, прояснится погода. Ожидается рост атмосферного давления, с запада распространится гребень холодного континентального антициклона. Осадков в эти дни не ожидается, но продолжит холодать.

В ночь на субботу сильно похолодает – по краю ожидается температура в районе −2…−10 °C, а в горных районах так и вовсе градусник покажет −18 °C. Под согревающие солнечные лучи температура в дневное время начнёт расти, но совсем ненамного. Субботу от +5 °C на юге до −6 °C на севере края. В воскресенье чуть потеплеет.

Во Владивостоке на выходных солнечная, но прохладная погода. Усугубит ситуацию свежий северный ветер. Осадков не ожидается. Температурный фон оба дня будет однородным: ночью −2…−5 °C, днём +1…+4 °C.