2018-11-15T05:16:41+03:00
Общество

Бывший «Дворец связи» протаранила машина во Владивостоке

Авто несколько раз перевернулось, прежде чем долететь до здания [фото, видео]
Максим АВЕРКИН
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Фото: Экипажи «ДПС»Фото: Экипажи «ДПС»
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Прошедшей ночью на ночной дороге Владивостока произошло дорожно-транспортное происшествие - две машины не поделили городскую трассу в центре города.

Как передаёт группа «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм, ночное ДТП произошло на перекрёстке улицы Семёновской. Два автомобиля, Subaru Forester и Lexus неустановленной серии, ехали прямо по направлению на Светланскую. Сблизившись с пешеходной дорогой, «Субару» двинул налево. Однако водитель не соизмерил расстояние между двумя автомобилями и столкнулся с «европейкой».

На «Clover House» перевернуло Lexus.Видео: dpscontrol

От удара Lexus понесло в сторону бывшего здания «Дворец связи» (Алеутская, 28). Причём авто не просто вынесло с дороги - машину несколько раз перевернуло, пока она не столкнулась со столбом и не впилась в стеклянный фасад здания.

Фото: Экипажи «ДПС»

Фото: Экипажи «ДПС»

Отмечается, что в аварии пострадала только техника, особенно Lexus.

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