Бывший «Дворец связи» протаранила машина во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:55 2018-11-15T05:16:41+03:00

Авто несколько раз перевернулось, прежде чем долететь до здания [фото, видео]

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Прошедшей ночью на ночной дороге Владивостока произошло дорожно-транспортное происшествие - две машины не поделили городскую трассу в центре города.

Как передаёт группа «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм, ночное ДТП произошло на перекрёстке улицы Семёновской. Два автомобиля, Subaru Forester и Lexus неустановленной серии, ехали прямо по направлению на Светланскую. Сблизившись с пешеходной дорогой, «Субару» двинул налево. Однако водитель не соизмерил расстояние между двумя автомобилями и столкнулся с «европейкой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/677831" frameborder="0"></iframe> На «Clover House» перевернуло Lexus.Видео: dpscontrol

От удара Lexus понесло в сторону бывшего здания «Дворец связи» (Алеутская, 28). Причём авто не просто вынесло с дороги - машину несколько раз перевернуло, пока она не столкнулась со столбом и не впилась в стеклянный фасад здания.

Фото: Экипажи «ДПС»

Отмечается, что в аварии пострадала только техника, особенно Lexus.