Бывший «Дворец связи» протаранила машина во Владивостоке
Прошедшей ночью на ночной дороге Владивостока произошло дорожно-транспортное происшествие - две машины не поделили городскую трассу в центре города.
Как передаёт группа «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм, ночное ДТП произошло на перекрёстке улицы Семёновской. Два автомобиля, Subaru Forester и Lexus неустановленной серии, ехали прямо по направлению на Светланскую. Сблизившись с пешеходной дорогой, «Субару» двинул налево. Однако водитель не соизмерил расстояние между двумя автомобилями и столкнулся с «европейкой».
На «Clover House» перевернуло Lexus.Видео: dpscontrol
От удара Lexus понесло в сторону бывшего здания «Дворец связи» (Алеутская, 28). Причём авто не просто вынесло с дороги - машину несколько раз перевернуло, пока она не столкнулась со столбом и не впилась в стеклянный фасад здания.
Фото: Экипажи «ДПС»
Отмечается, что в аварии пострадала только техника, особенно Lexus.