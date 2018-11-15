2018-11-15T05:40:41+03:00
Общество

Как тебе такое, Робин Гуд? В приморское СИЗО попытались перебросить запрещёнку с помощью арбалета

Мужчины хотели показать свою меткость под покровом ночи
Максим АВЕРКИН
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Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Приморскому краюФото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Приморскому краю
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Необычный способ переброса телефонов, алкоголя, денег и наркотиков в СИЗО-3 предотвратили сотрудники ГУФСИН РФ по Приморскому краю.

Накануне трое мужчин подобрались к воротам следственного изолятора №3 в Уссурийске со стрелковым оружием и массой запрещённых предметов. Как передаёт краевая пресс-служба ГУФСИН, под покровом ночи они хотели перебросить арестантам 16 сотовых телефонов, 10 бутылок по 0,5 литров со спиртосодержащей жидкостью, 3 кг дрожжей, 8 нагревательных спиралей, 2 000 рублей и 6 свёртков темно-бурового цвета со специфическим запахом.

Однако показать свою меткость им так и не удалось - несмотря на их бесшумные действия и игры в прятки их увидели и задержали. Вдобавок к этому выяснилось, что сперва неопознанное вещество оказалось маслом каннабиса общей массой 9,829 граммов.

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