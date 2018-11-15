В рейтинге лучших дорог России Владивосток занял последнее место

СЕГОДНЯ 06:20 2018-11-15T07:40:00+03:00

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Аналитические исследование состояния дорог России провёл портал SuperJob. Жители 37 городов с населением свыше 500 тысяч человек оценили состояние дорожного покрытия по четырёхбалльной системе. Оды городским трассам пели тюменцы, а вот владивостокцы чуть ли не складывали эпитафии местным трассам.

Как передаёт РИА «Новости», во время опроса россиянам предлагали оценить дороги в своём городе ответами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и неудовлетворительно». Таким образом в десятку городов с хорошими дорогами также попали: Тюмень (4,25), Набережные Челны (3,75), Москва (3,57), Кемерово (3,50), Новокузнецк (3,48), Краснодар (3,36), Воронеж (3,28), Казань (3,27), Тольятти (3,22) и Пенза (3,13).

Самые худшие оценки получили Саратов, Рязань и Владивосток. Причём административный центр Приморского края оказался в конце списка - он получил наибольшее число негативных отзывов, набрав 2,45 балла.

Отмечается, что исследование проводилось с 25 октября по 12 ноября 2018 года и в нём участвовало экономически активное население старше 18 лет, имеющее водительские права.