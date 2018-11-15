На место депутата-прогульщика в приморский парламент взяли заслуженную учительницу

СЕГОДНЯ 07:30 2018-11-15T07:41:12+03:00

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Сегодня на заседании Законодательного Собрания Приморского края (ЗСПК) представили нового депутата – Галину Овсянникову. Новоиспечённый парламентарий от партии «Единая Россия» заняла место сопартийца Валерия Кана, сложившего свои полномочия за многочисленные «прогулы».

Галина Овсянникова получила депутатский мандат по разрешению Приморского регионального отделения партии «Единая России». Удостоверение депутата ЗСПК сегодня вручили на очередном заседании парламента. В ближайшее время новый депутат определится, в составе какого комитета она планирует работать в течение созыва.

Напомним, что раньше это место занимал «единорос» Валерий Кан. За время своей работы он посетил всего 10% заседаний. В остальных случаях он то болел, то уезжал в командировки, то еще что-то.

Несколько заседаний политик пропустил по неуважительным причинам – что является грубым нарушением. При этом связаться с Каном не могли даже коллеги. Как сообщал ранее депутат Дмитрий Новиков, телефоны, которые он предоставил, обычно не отвечают либо отключены.

Справка «КП»

Галина Викторовна удостоена звания Заслуженный учитель РФ. В настоящее время она работает директором МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Уссурийска". Ранее она также являлась депутатом Думы Уссурийского городского округа.

Овсянникова Галина Викторовна родилась 18 октября 1955 года в Уссурийске в шахтерской семье. Среднюю школу № 13 она закончила в 1973 году, после чего поступила в Уссурийский государственный педагогический институт на физико-математический факультет. Завершила она его со специальностью учителя математики и физики.

За время работы преподавала в школе №153 в группе Советских войск в Германии, дальнереченской школе №5 учителем математики, в 1994 году назначена на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе средней школы №25. С 1997 года - директор средней школы №25.

Награждена значком «Отличник народного просвещения», медалью «За вклад в развитие образования» в номинации «Учитель», медалью «За любовь и верность», является академиком Общественной академии творческой педагогики имени Л.И. Рувинского и победителем муниципального конкурса "Человек года 2011 года" в номинации «Образование», имеет почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

В марте 2009 года избрана депутатом Думы Уссурийского городского округа от партии «Единая Россия».В сентябре 2014 года избрана депутатом Думы Уссурийского городского округа от избирательного округа № 7.

Замужем, имеет троих детей.