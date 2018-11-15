2018-11-15T08:09:54+03:00
Общество

Во Владивостоке устроили бесплатную раздачу более тысячи ящиков бананов

Из-за ажиотажа получить бесплатную коробку на Калинина уже образовалась пробка
Максим АВЕРКИН
Поделиться:
СегодняСегодняФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Необычную акцию устроили сегодня во Владивостоке на улице Калинина, 241. Владеющие складом по этому адресу предприниматели вытащили на улицу 1 200 ящиков бананов рызной зрелости, чтобы раздать их совершенно бесплатно.

Как передаёт новостной сайт VL.ru со ссылкой на представителя компании «Медвежья Долина» Валеха, ящики им доставили во Владивосток 14 ноября из Эквадора. Однако пока судно шло из тёплой страны, бананы уже успели пожелтеть, и теперь у них осталось слишком мало времени, чтобы их продать. Причём акция неслыханной щедрости стоила больших денег организации - один такой ящик стоит 1 050 рублей.

Раздавать бананы безвозмездно Валех с работниками «Медвежьей Долины» собрались весь день. Однако такого времени им может даже не понадобиться - жители из разных районов Владивостока, услышав эту новость, уже спешат забрать с собой одну, а то и больше, коробочку с фруктами. На дороге по улице Калинина уже даже успела образоваться пробка – запаркованы обочины по обеим сторонам дороги.

Нашли дорогу к бесплатным бананам и хитрые торговцы – они выставляют коробки у себя на прилавках по минимальной цене.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики предупреждают: сегодня на приморских дорогах образуется гололёд
Алкоголь довёл жителя Владивостока до суда
На место депутата-прогульщика в приморский парламент взяли заслуженную учительницу
В рейтинге лучших дорог России Владивосток занял последнее место
Как тебе такое, Робин Гуд? В приморское СИЗО попытались перебросить запрещёнку с помощью арбалета
Бывший «Дворец связи» протаранила машина во Владивостоке
Сильное похолодание ожидается на выходных в Приморье
Партизанский район получит 30 миллионов на благоустройство дворов и ремонт скверов
Обыграв «Балтику», команда «Луч» установила рекорд сезона в ФНЛ
В Находке водитель Toyota Cresta повалил опору ЛЭП и застрял среди деревьев
Большой торговый павильон сгорел в Дальнегорске
В Москву за 11 тысяч рублей могут улететь приморцы
Киллера и заказчика жестокого убийства не пожалели приморские присяжные