Во Владивостоке устроили бесплатную раздачу более тысячи ящиков бананов

СЕГОДНЯ 08:02 2018-11-15T08:09:54+03:00

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Необычную акцию устроили сегодня во Владивостоке на улице Калинина, 241. Владеющие складом по этому адресу предприниматели вытащили на улицу 1 200 ящиков бананов рызной зрелости, чтобы раздать их совершенно бесплатно.

Как передаёт новостной сайт VL.ru со ссылкой на представителя компании «Медвежья Долина» Валеха, ящики им доставили во Владивосток 14 ноября из Эквадора. Однако пока судно шло из тёплой страны, бананы уже успели пожелтеть, и теперь у них осталось слишком мало времени, чтобы их продать. Причём акция неслыханной щедрости стоила больших денег организации - один такой ящик стоит 1 050 рублей.

Раздавать бананы безвозмездно Валех с работниками «Медвежьей Долины» собрались весь день. Однако такого времени им может даже не понадобиться - жители из разных районов Владивостока, услышав эту новость, уже спешат забрать с собой одну, а то и больше, коробочку с фруктами. На дороге по улице Калинина уже даже успела образоваться пробка – запаркованы обочины по обеим сторонам дороги.

Нашли дорогу к бесплатным бананам и хитрые торговцы – они выставляют коробки у себя на прилавках по минимальной цене.