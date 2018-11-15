2018-11-15T09:17:35+03:00
Общество

Алкоголь довёл жителя Владивостока до суда

Пьяный мужчина не смог совладать с собой и украл телефон
Максим АВЕРКИН
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Зелёный змий до добра не доведётЗелёный змий до добра не доведётФото: Мария ЛЕНЦ
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Позарившегося на чужой телефон жителя Владивостока осудили во Фрунзенском суде города. Мужчина увидел, как беспечная хозяйка смартфона оставила свои вещи и пошла танцевать, и не смог удержать себя.

Сентябрьской ночью 2018 года местный житель находился в баре уже изрядно подпитый. Несмотря на замутнённое состояние, он увидел, как посетительница оставила свою сумочка и отправилась на танцпол. Пока девушка отплясывала под ритмичную музыку, он воспользовался моментом и вытащил из сумки её телефон.

Как передаёт пресс-служба прокуратуры Приморского края, долго скрываться ему не удалось - в скорости его нашли. Телефон, стоимостью 18 тысяч рублей, оказался при нём. Признав подсудимого виновным в хищении имущества, судьбя будто добавил к этой стоимости нолик, и назначил мужчине 180 часов обязательных работ.

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