Синоптики предупреждают: сегодня на приморских дорогах образуется гололёд

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-15T09:35:13+03:00

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Сегодня во второй половине погода в Приморье начнёт сменяться – польёт небольшой дождь и понизится температура воздуха. С похолоданием утром, 16 ноября, ожидаются гололёдные явления в крае.

Как передаёт Примпогода, сегодня ночью над Приморьем начнут смещаться атмосферные фронты. Это вызовет в некоторых районах умеренный снег, где-то вперемешку с дождём. В связи с этим образуется гололедица, в отдельных районах возможны налипания мокрого снега на проводах и деревьях. При наличии облачности и осадков ночь будет теплее прошедшей: +2…−6 °C.

Во Владивостоке сегодня день в основном тёплый и солнечный, но ночью здесь так же начнутся осадки, переходящие в снег.

- Местами на дорогах есть вероятность образования гололедицы. В первой половине ночи будет ещё тепло, но во второй половине за фронтами вторгнется холодная воздушная масса, усилится северный ветер, температура воздуха станет резко понижаться и к утру опустится до −2 °C, - отмечают синоптики.

Завтра осадки прекратятся в большинстве районов края – снег продолжит выпадать лишь на севере. Однако потепления ждать не приходится – в Приморье похолодает. Максимальные температуры −4…+2 °C, на восток края холод вторгнется только к концу дня, и воздух успеет прогреться до +8 °C.

Во Владивостоке в пятницу днём будет холодно и ветрено. Столбики термометра будут колебаться вблизи 0 °C.