Во Владивостоке водитель попытался проехать по воздуху, но у него не получилось

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-15T10:25:02+03:00

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Загадочное дорожно-транспортное происшествие сегодня на улице Шилкинская, 12 во Владивостоке. По неведомой причине водитель, управляя автомобилем, чуть не свалился с кооперативных гаражей.

Как сообщает очевидец аварии, приславший фотографии в группу «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм, рулевой на Toyota Harrier решил выехать со второго этажа гаражей по воздуху, «но к его удивлению – не вышло». Так его машина и зависла наполовину в пространстве, повиснув двумя колёсами и «облокотившись» бампером на крышу расположившейся рядом будки.

Подписчики группы в комментариях в момент стали иронизировать над произошедшим. Некоторые вспомнили строки из пьесы Александра Островского «Гроза»: «отчего люди не летают так, как птицы?», кто-то предположил, что автомобиль просто собрался на юга: «Может он собирался на юга... Слышали про такой подвид птиц: Harrier-перелетный?». Пользователь evgeniimoskvicev127 даже заглянул в будущее и отметил, что через неделю этот автомобиль появится в продаже интернет-магазина с пометкой «Не битая».