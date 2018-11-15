2018-11-15T10:52:49+03:00
Общество

В Приморье запустили серийное производство танкеров класса «Афрамакс»

Первое судно планируют спустить на воду в 2020 году
Максим АВЕРКИН
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Олег Кожемяко и Игорь Сечин заключили соглашение о сотрудничестве между Приморским краем и ПАО «НК Роснефть»Олег Кожемяко и Игорь Сечин заключили соглашение о сотрудничестве между Приморским краем и ПАО «НК Роснефть»Фото: primorsky.ru
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Серийное производство крупнотоннажных танкеров класса «Афрамакс» открыли сегодня на судоверфи «Звезда». Старт строительству дали врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и главный исполнительный директор ПАО «НК Роснефть» Игорь Сечин.

Как передаёт пресс-служба краевой администрации, возведение первого, головного танкера класса «Афрамакс» началось в сентябре этого года. Его планируют спустить на воду в 2020 году. По словам Олега Кожемяко, он уверен, что судостроители справятся со всеми планами-графиками и судно сдадут точно в срок.

Отмечается, что выпуск судов такого класса – не только показатель роста технологического, производственного и кадрового потенциала. Это ещё и вопрос национальной безопасности и независимости.

- Первая часть производственных мощностей верфи введена в эксплуатацию в 2016-2017 годах. С опережением графика на год строится самый большой в России сухой док. Компания «Роснефть» обеспечила пилотную загрузку нового судостроительного комплекса, заключив контракты на строительство 25 судов, - отметил в своей речи Игорь Сечин.

В ходе церемонии Олег Кожемяко и Игорь Сечин заключили соглашение о сотрудничестве между Приморским краем и ПАО «НК Роснефть». Далее они осмотрели производственные мощности судостроительного комплекса. Всего предприятие должно построить 12 подобных танкеров, а также ряд многофункциональных судов снабжения ледового класса и арктических танкеров-челноков.

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