Снег с дождём обрушится на Приморье

СЕГОДНЯ 01:49 2018-11-16T01:49:20+03:00

Во Владивостоке без осадков

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Сегодня, 16 ноября, погоду в Приморье будут определять атмосферные фронты.Местами небольшие осадки (снег, местами с дождем ) с вероятностью 100 %, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха 0..+5°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный сильный. Температура воздуха 0...+2°C.

В Уссурийске переменная облачность, утром слабые осадки (дождь со снегом), с вероятностью 80%. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины сильный. Температура воздуха -1...+1°C.

В Находке переменная облачность, утром небольшие осадки ( дождь со снегом), с вероятностью 80%. Местами гололедные явления. Ветер юго-западный умеренный, с переходом к северо-западному, сильный. Температура воздуха +3..+5°C.