83 миллиона выплатят обманутым дольщикам в Приморье

СЕГОДНЯ 02:24 2018-11-16T02:27:02+03:00

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83 миллиона рублей заложили в бюджет Приморья, чтобы компенсировать потери обманутых дольщиков. Законопроект о защите их прав приняли на внеочередном заседании Заксобрания.

Законопроект, рассмотренный в трёх чтениях, определяет, что обманутый дольщик может получить единовременную денежную выплату, если он имеет на руках официальное требование к недобросовестному застройщику о передаче жилого помещения.

По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, единовременную выплату предоставят при условии, что гражданин уступит департаменту земельных и имущественных отношений края своё права требования к недобросовестному застройщику. Пока что под критерии закона попадают два объекта: дом на Кипарисовой, 26 во Владивостоке и на улице 50 лет Октября в поселке Трудовом. 222 приморца официально признаны обманутыми дольщиками.