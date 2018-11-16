Два рейса по Приморью отменили из-за непогоды
Вылет в Новосибирск задерживается на 1,5 часа
Фото: архив "КП"Фото: "КП" Архив
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Из-за стремительно ухудшающейся погоды в Приморье отменили вылет двух местных авиарейсов, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на аэропорт. Ещё один самолёт задерживается на полтора часа.
Рейс HZ-521 авиакомпании Аврора Владивосток – Дальнегорск на 09:05 – отменён.
Рейс HZ-523 авиакомпании Аврора Владивосток — Терней на 09:25 – отменён.
Рейс S7-3280 авиакомпании S7 Airlines Владивосток – Новосибирск - вылет в– в 10:20.
Все остальные рейсы выполняются по расписанию.