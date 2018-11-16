2018-11-16T02:42:41+03:00
Общество

Два рейса по Приморью отменили из-за непогоды

Вылет в Новосибирск задерживается на 1,5 часа
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Из-за стремительно ухудшающейся погоды в Приморье отменили вылет двух местных авиарейсов, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на аэропорт. Ещё один самолёт задерживается на полтора часа.

Рейс HZ-521 авиакомпании Аврора ВладивостокДальнегорск на 09:05 – отменён.

Рейс HZ-523 авиакомпании Аврора Владивосток — Терней на 09:25 – отменён.

Рейс S7-3280 авиакомпании S7 Airlines Владивосток – Новосибирск - вылет в– в 10:20.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-мэр Владивостока определился с новым местом работы
Битве за Днепр посвятили почтовую марку
В крупных партиях акулы и окуня нашли ртуть и кадмий
83 миллиона выплатят обманутым дольщикам в Приморье
Снег с дождём обрушится на Приморье
В Приморье запустили серийное производство танкеров класса «Афрамакс»
Во Владивостоке водитель попытался проехать по воздуху, но у него не получилось
Синоптики предупреждают: сегодня на приморских дорогах образуется гололёд
Алкоголь довёл жителя Владивостока до суда
Во Владивостоке устроили бесплатную раздачу более тысячи ящиков бананов
На место депутата-прогульщика в приморский парламент взяли заслуженную учительницу
В рейтинге лучших дорог России Владивосток занял последнее место
Как тебе такое, Робин Гуд? В приморское СИЗО попытались перебросить запрещёнку с помощью арбалета
Бывший «Дворец связи» протаранила машина во Владивостоке
Сильное похолодание ожидается на выходных в Приморье
Партизанский район получит 30 миллионов на благоустройство дворов и ремонт скверов
Обыграв «Балтику», команда «Луч» установила рекорд сезона в ФНЛ
В Находке водитель Toyota Cresta повалил опору ЛЭП и застрял среди деревьев
Большой торговый павильон сгорел в Дальнегорске
В Москву за 11 тысяч рублей могут улететь приморцы
Киллера и заказчика жестокого убийства не пожалели приморские присяжные