2018-11-16T03:32:40+03:00
Общество

В крупных партиях акулы и окуня нашли ртуть и кадмий

Почти 80 тонн рыбы оказались опасными для здоровья
Софья КУЧИНА
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Фото:https://tutknow.ru/medicina/6980-chto-delat-pri-otravlenii-rtutyu.htmlФото:https://tutknow.ru/medicina/6980-chto-delat-pri-otravlenii-rtutyu.html
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Приморский Россельхознадзор на лабораторных исследованиях выявил огромное содержание ртути и кадмия в крупных партиях рыбы. Так, ртуть нашли в 16,3 тоннах морского монаха, 10,5 тоннах печени акулы колючей, 3,2 тоннах морского окуня и 49,3 тоннах акулы колючей. Причём, в печени акулы норма содержания ртути превышена в 8,5 раз. Кроме того, содержание кадмия в ней было завышено в 2,3 раза.

«Комсомолка» предупреждает, в акуле, в принципе, ртуть содержится в больших количествах, чем в других видах рыб. Между тем этот химический элемент опасен для беременных, кормящих и планирующих ребёнка женщин, а также для малышей.

Информация о нарушениях поступила в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора.

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