Битве за Днепр посвятили почтовую марку
На почтовой марке изображён барельеф с группой советских солдат, сражавшихся за Днепр в годы Великой Отечественной войны.
Почтовая марка размером 65×32,5 мм, номиналом 41 рублей, издана тиражом по 161 тыс. экземпляров. В Приморском крае почтовые марки серии «Путь к Победе» распространяются через центральные почтовые отделения Владивостока и Уссурийска. Пользователи почтовой связи могут воспользоваться марками для отправки открыток и другой корреспонденции.
Битва за Днепр – ряд взаимосвязанных стратегических операций Великой Отечественной войны, проведённых во второй половине 1943 года на берегах Днепра. В результате четырёхмесячной операции были освобождены Левобережная и часть Правобережной Украины, Донбасс, Киев, десятки городов и тысячи населённых пунктов, созданы условия для наступления в Белоруссии и полного освобождения Украины.