2018-11-16T04:48:56+03:00
Общество

Битве за Днепр посвятили почтовую марку

В рамках серии «Путь к Победе» в почтовое обращение вышла марка, посвящённая битве за Днепр
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Фото: Управление федеральной почтовой связи Приморского края – филиал ФГУП «Почта России»Фото: Управление федеральной почтовой связи Приморского края – филиал ФГУП «Почта России»
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На почтовой марке изображён барельеф с группой советских солдат, сражавшихся за Днепр в годы Великой Отечественной войны.

Почтовая марка размером 65×32,5 мм, номиналом 41 рублей, издана тиражом по 161 тыс. экземпляров. В Приморском крае почтовые марки серии «Путь к Победе» распространяются через центральные почтовые отделения Владивостока и Уссурийска. Пользователи почтовой связи могут воспользоваться марками для отправки открыток и другой корреспонденции.

Битва за Днепр – ряд взаимосвязанных стратегических операций Великой Отечественной войны, проведённых во второй половине 1943 года на берегах Днепра. В результате четырёхмесячной операции были освобождены Левобережная и часть Правобережной Украины, Донбасс, Киев, десятки городов и тысячи населённых пунктов, созданы условия для наступления в Белоруссии и полного освобождения Украины.

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