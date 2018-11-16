2018-11-16T05:19:11+03:00
Общество

Экс-мэр Владивостока определился с новым местом работы

Решение он по-традиции озвучил в соцсетях
Софья КУЧИНА
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Фото: Facebook Виталия ВеркеенкоФото: Facebook Виталия Веркеенко
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Экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко сообщил на своих страницах в соцсетях, что возвращается на прежнее место работы. 11 ноября он снова занял должность руководителя компании «Сумотори».

«Комсомолка» напоминает, почти год назад, когда Игорь Пушкарёв сложил себя полномочия главы Владивостока, депутаты думы единогласно выбрали мэром Виталия Веркеенко города гендиректора ООО «Технохолдинг Сумотори». Ради поста градоначальника, Веркеенко оставил прежнюю работу. Однако уже в октябре 2018-го, он ушёл по собственному желанию и из «серого дома», о чём тут же сообщил в своём инстаграме.

- Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации... С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку. Честь имею, - заявил чиновник.

Уже сегодня он радуется возвращению в прежнюю команду.

- В этом году ГК Сумотори отметила 20летний юбилей... Вручили памятное фото, меня не вычеркнули. В Новое десятилетие сам поведу свою Команду! Впереди - развитие действующих Проектов группы и создание Новых! Во исполнение нашей Миссии - сделать жизнь лучше, Приморье краше, людей - счастливее!,- написал Веркеенко на своей странице в Facebook.

Справка «КП»

Группа компаний SUMOTORI существует на российском рынке с 1998 года. Её основная специализация - это продажа грузовой и строительной техники, легковых автомобилей и запасных частей.

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