Десять эвакуировали, одного спасли: приморские пожарные победили огонь, охвативший жилой дом

СЕГОДНЯ 06:29 2018-11-16T06:29:08+03:00

Пожарные расчёты были на месте через 8 минут после звонка

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В Находке пожарные спасли человека из горящей квартиры. По сообщению пресс-службы МЧС по Приморью, ранним утром 14 ноября в пожарно-спасательную службу сообщили о пожаре в квартире на пятом этаже на улице Свердлова.

Бороться с огнём отправились 3 единицы техники и 7 человек. Уже через 8 минут после звонка, первые пожарные расчеты были на месте.

Из-за сильного задымления пришлось прибегнуть к помощи газодымозащитного звена. Огнеборцы вывели из задымлённой квартиры одного человека. Ещё двоих спасатели передали врачам скорой помощи. Из здания эвакуировали 10 человек. В 07.55 пожар локализовали, в 08.52 потушили. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.