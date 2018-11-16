На трассе Владивосток-Артём водитель BMW «улетел» в кювет и погиб

СЕГОДНЯ 07:17 2018-11-16T07:17:58+03:00

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На 42 километре трассы Владивосток-Артём произошла авария со смертельных исходом. 28-летний водитель «БМВ» ехал со стороны Артёма, на высокой скорости он не справился с управлением и «улетел» в кювет, где и перевернулся.

На место прибыли сотрудники ГАИ и «скорая». Две пассажирки авто – девушки 33 и 26 лет госпитализированы с травмами различной тяжести. Сам молодой человек погиб на месте. По факту ДТП идёт проверка.