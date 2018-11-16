2018-11-16T08:27:55+03:00
Общество

Из-за инсульта у пассажира самолёт Москва-Владивосток приземлился в Красноярске

Рейс уже направляется в Приморье
Софья КУЧИНА
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Фото:прхив "КП"Фото:прхив "КП"
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В Красноярске экстренно приземлился самолёт, летевший из Москвы во Владивосток, сообщает RT.

Рейс SU-1702 авиакомпании «Аэрофлот» направлением Москва— Владивосток вынужденно сел в Красноярске по медицинским показателям, - прокомментировали в аэропорту Владивостока.

В аэропорту Красноярска же сообщили, что пассажира доставили в Емельяновскую центральную районную больницу. Предположительно, у него инсульт.

Самолёт уже находится на пути в Приморье. Вместо планового времени он прибудет в Кневичи в 16.00 (по приморскому времени). Сейчас до его приземления осталось полчаса.

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