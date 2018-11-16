2018-11-16T08:28:36+03:00
Экономика

Эксперт прокомментировал теневую сторону топливного рынка

В Приморском крае частные сети закупают в 4-5 раз больше, чем могут реализовать
Ксения КРЫМОВА
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Независимые АЗС часто «подсовывают» водителям суррогат вместо качественного бензина. Фото: autogurnal.ruНезависимые АЗС часто «подсовывают» водителям суррогат вместо качественного бензина. Фото: autogurnal.ru
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На этой неделе вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак заявил, что при сложившейся ситуации на рынке не видит никаких предпосылок для снижения цен на бензин.

- Нефть не подешевела ещё до такой степени. Это может быть, если будет существенно перенасыщен внутренний рынок и повышена конкуренция, когда будет борьба за потребителя, - отметил Козак.

При этом, кроме правительства РФ и крупных сетевиков, которые продают произведенный бензин, есть и другие действующие лица в этой отрасли – независимые АЗС. По оценке экспертов, они получают стабильно высокий доход и, так же как крупные игроки, заинтересованы в высокой стоимости топлива на заправках. Но при этом сетевики находятся в постоянном поле зрения Федеральной антимонопольной службы и не могут повышать цены, как им вздумается. У независимых АЗС в этом планы больше развязаны руки, и именно они толкают вверх цены. А заодно «подсовывают» водителям суррогат вместо качественного бензина.

- Независимые сети, действительно, провозглашают, что у них 60 %, на самом деле это не больше 30 %. А 70 % – у вертикально интегрированных компаний. Но эти 30 % как раз и влияют на ценообразование, потому что их поддерживает Федеральная антимонопольная служба. Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство, - рассказал в интервью радио «КоммерсантЪ FM» председатель правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Также ситуацию на топливном рынке прокомментировал директор Центра политической информации Алексей Мухин. Накануне его мнение опубликовала Газета.ru:

- Любопытно, что в Приморском крае частные сети закупают в четыре, а то и пять раз больше, чем могут реализовать. А когда закупаемые объемы настолько превышают потребности - это означает, что мы имеем дело с классическими перекупщиками и спекулянтами, тесно связанными, к тому же, с местными властями. С их помощью частные владельцы АЗС пытаются пролоббировать не только снижение оптовых цен, но и производство низкооктанового бензина АИ-80, который ВИНКи (вертикально интегрированные компании) давно уже не продают и не производят, чтобы под видом этого топлива продавать свой суррогат. Ведь достаточно получить мелкую партию сертифицированного бензина, чтобы иметь прикрытие для больших партий суррогатного топлива, которое производится на «левых» НПЗ.

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