На Снеговой Пади появилась первая новогодняя ёлочка

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-16T10:22:37+03:00

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Первую новогоднюю ель сегодня начали монтировать в микрорайоне Снеговая Падь. Между домами № 9 и 19 на улице Анны Щетининой скоро появится девятиметровая зелёная красавица, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

В этом году власти планируют установить в городе и на островных территориях 10 новых ёлочек. К первому дню зимы они появятся на аллее Давыдова на улице Русской, на кольце Окатовой, в районе Дворца детского творчества, в сквере Суханова, на набережной Спортивной гавани, в районе поликлиники № 8 (ул. Вострецова, 4), в поселках Подножье и Трудовое, а также на острове Попова. Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что в этом году остров расстанется с самой депрессивной ёлкой страны.

Такая масштабная замена атрибутов праздника прежде всего связана с тем, что старые деревья уже давно пришли в полную негодность. Новые в администрации решили закупить ещё два года назад. Средства на это выделены из бюджета.

Кстати, в этом году Новый год во Владивостоке отметят сразу на двух площадках: центральной площади и набережной Спортивной гавани. С 22 декабря по 8 января на площади организуют ярмарку, а на набережной построят новогодний городок. Праздничные гуляния и выступления артистов в пройдут на новом месте.