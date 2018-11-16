2018-11-16T11:11:46+03:00
Общество

В Большом Камне построят детскую поликлинику на 570 миллионов рублей

Такое решение принял глава Приморья
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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Врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко встретился с жителями Большого Камня, передает пресс-служба краевой администрации. Итогом встречи стало решение построить в городе новую детскую поликлинику. На строительство в бюджете края заложили 570 миллионов рублей.

По информации пресс-центра, поликлиника №98 крайне нуждается в ремонте, что и признал Олег Кожемяко. Откликнувшись на жалобы местных жителей врио посетил учреждение.

- Стесненные условия не позволяют нормально проходить осмотр, получать справку. Нет разделения между здоровыми детьми и больными. Сейчас уже состоялся конкурс, в конце ноября приступят к работам. В конце 2020 года нам нужно ее сдать, - обозначил глава Приморья.

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