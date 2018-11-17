В Приморье ожидается циклон, который принесёт небольшие осадки

СЕГОДНЯ 01:02 2018-11-17T01:03:17+03:00

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В Приморье выходные ожидаются солнечными, но прохладными. Сегодня, 17 ноября, погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, проинформировали в Примгидромете.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днём будет варьироваться от +2... до +4°C.

В Уссурийске и Находке также ясная погода. Уссурийцев ждёт температура воздуха +1...+3°C, находкинцев - +2...+4°C.

Уже в воскресенье над Японским морем образуется циклон, который может незначительно испортить погоду на юге края, предупреждают синоптики. Так, увеличится облачность, местами могут пройти небольшие осадки. Но радует, что температурный фон ожидается на прежнем уровне.