В Приморье ребёнок погиб от куска железа, выпавшего из грузовика

СЕГОДНЯ 03:11 2018-11-17T03:12:57+03:00

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Органы правопорядка разыскивают в Приморском крае очевидцев трагического дорожно-транспортного происшествия. Инцидент случился в Надеждинском районе, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик dps.control.

Трагический случай произошёл накануне на 715-м километре шоссе Владивосток - Хабаровск. Грузовик двигался в сторону Уссурийска, а следом ехала легковушка. В какой-то момент из кузова грузового автомобиля выпал лист железа - и прямо на лобовое стекло следовавшего сзади авто.

В результате несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель легкового авто госпитализирован. Самое печальное, что грузовик с места происшествия скрылся.

Куда звонить?

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обратиться по телефону дежурной части специализированной роты ДПС ГИБДД Управления МВД России по Приморскому краю: 8 (423) 231-09-08, (423) 2-490-921.