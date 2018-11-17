В Приморье ребёнок погиб от куска железа, выпавшего из грузовика
Органы правопорядка разыскивают в Приморском крае очевидцев трагического дорожно-транспортного происшествия. Инцидент случился в Надеждинском районе, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик dps.control.
Трагический случай произошёл накануне на 715-м километре шоссе Владивосток - Хабаровск. Грузовик двигался в сторону Уссурийска, а следом ехала легковушка. В какой-то момент из кузова грузового автомобиля выпал лист железа - и прямо на лобовое стекло следовавшего сзади авто.
В результате несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель легкового авто госпитализирован. Самое печальное, что грузовик с места происшествия скрылся.
Куда звонить?
Очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обратиться по телефону дежурной части специализированной роты ДПС ГИБДД Управления МВД России по Приморскому краю: 8 (423) 231-09-08, (423) 2-490-921.