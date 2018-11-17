Во Владивостоке увековечили память первого милиционера Приморья

СЕГОДНЯ 04:46 2018-11-17T03:10:26+03:00

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На Морском кладбище Владивостока установили и торжественно открыли памятник первому приморскому милиционеру - уроженцу Севастополя Ивану Сидорову (1897 – 1974). С 1920-го по 1930 годы Иван Захарович возглавлял сначала дивизион народной охраны, а затем и милицию краевого центра. Он запомнился как активный участник борьбы за власть Советов в Приморье; награждён орденами Ленина и Красного Знамени.

На памятник скинулись сотрудники приморской полиции.

- Без прошлого нет настоящего. Радует, что именно в этом году была проведена серьезная научно-исследовательская работа, логичным завершением которой стало сегодняшнее мероприятие. Хочу искренне поблагодарить всех причастных: ученых, журналистов, руководство Управления МВД и жителей нашего региона за то участие, которое они приняли в создании этого мемориала, - сказала на торжественной церемонии председатель совета почётных граждан Владивостока Светлана Морозова.