2018-11-17T06:47:38+03:00
Общество

В «Приморском океанариуме» сменилась власть

Новый руководитель ранее отвечал за технические вопросы
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Фото: Prmocean.ruФото: Prmocean.ru
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С сегодняшнего дня, 17 ноября, к обязанностям директора «Приморского океанариума» приступил уроженец Владивостока, выпускник ДВГТУ Сергей Логинов. Приказ о кадровых перестановках подписало руководство Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

Прежний руководитель океанариума Александр Михайлюк оставил пост по собственному желанию. Он продолжит карьеру в центральной части России. Михайлюк руководил научно-развлекательным учреждением почти два года.

Что же касается трудовой биографии Сергея Логинова, то он руководил эксплутационно-технической службой «Приморского океанариума».

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