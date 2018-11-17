Приморская полиция проводит проверку после смертельных аварий в Большом Камне

СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-17T08:36:43+03:00

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Сегодня, 17 ноября, очередные тревожные события произошли на дорогах Приморья. На 70-м километре автодороги Артём – Находка - порт Восточный, недалеко от Большого Камня произошла серьёзная авария.

Как удалось установить сотрудникам ГИБДД, 64-летний водитель внедорожника Toyota Prado двигался со стороны города Находки. На роковом месте он решил повернуть налево - в сторону города Большой Камень. Однако пенсионер не убедился в безопасности маневра. В результате в него на полной скорости въехал автомобиль Mark II, летевший в сторону Находки.

…В результате ДТП погибли двое мужчин: 39-летний пассажир «прадика» и 19-летний парень – пассажир «марка». Ещё пятеро пострадавших попали в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом проводится проверка, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.