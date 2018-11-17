2018-11-17T08:36:43+03:00
Происшествия

Приморская полиция проводит проверку после смертельных аварий в Большом Камне

Водитель Prado совершил роковой маневр
Поделиться:
Фото: Pixabay.comФото: Pixabay.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 17 ноября, очередные тревожные события произошли на дорогах Приморья. На 70-м километре автодороги Артём – Находка - порт Восточный, недалеко от Большого Камня произошла серьёзная авария.

Как удалось установить сотрудникам ГИБДД, 64-летний водитель внедорожника Toyota Prado двигался со стороны города Находки. На роковом месте он решил повернуть налево - в сторону города Большой Камень. Однако пенсионер не убедился в безопасности маневра. В результате в него на полной скорости въехал автомобиль Mark II, летевший в сторону Находки.

…В результате ДТП погибли двое мужчин: 39-летний пассажир «прадика» и 19-летний парень – пассажир «марка». Ещё пятеро пострадавших попали в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом проводится проверка, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управление МВД проводит проверку после взрыва рейсового автобуса во Владивостоке
В «Приморском океанариуме» сменилась власть
Во Владивостоке увековечили память первого милиционера Приморья
В Приморье ребёнок погиб от куска железа, выпавшего из грузовика
В Приморье ожидается циклон, который принесёт небольшие осадки
В Большом Камне построят детскую поликлинику на 570 миллионов рублей
Медведев пообещал Дальнему Востоку новые правила ввоза иномарок - без «тревожных кнопок»
Приморье получит 850 миллионов на решение социально-экономических задач
На Снеговой Пади появилась первая новогодняя ёлочка
Мальчик в «кубике» выехал на встречку и опрокинул самосвал
Эксперт прокомментировал теневую сторону топливного рынка
Из-за инсульта у пассажира самолёт Москва-Владивосток приземлился в Красноярске
На трассе Владивосток-Артём водитель BMW «улетел» в кювет и погиб
Десять эвакуировали, одного спасли: приморские пожарные победили огонь, охвативший жилой дом
Экс-мэр Владивостока определился с новым местом работы
Битве за Днепр посвятили почтовую марку