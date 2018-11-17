Доступную «Приморскую рыбу» вскоре можно будет купить во всех районах края

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-17T09:12:18+03:00

К программе присоединились Находка, Уссурийск, Фокино, Артём и Большой Камень. Очередь - за остальными районами

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Купить рыбу с минимальной торговой наценкой отныне могут не только жители Владивостока. К программе «Приморская рыба» присоединились торговые сети в Находке, Большом Камне, Фокино, Артёме и Уссурийске. В департаменте лицензирования и торговли Приморского края проинфомировали: к 5 декабря программа охватит все муниципальные образования края.

Напомним, программа «Приморская рыба» действует по результатам бессрочного соглашения, подписанного 1 ноября между производителями рыбопродукции, крупными магазинами и морскими портами. Это инициатива врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Снижение цены на отдельные категории товаров составило от 15 до 30 процентов.

С 14 ноября специальные ценники социальной программы появились в магазинах Находки, Артёма, Фокино, Большого Камня, а с 16 ноября - на прилавках торговых сетей города Уссурийска. Помимо этого, расширилось количество магазинов, поддержавших программу в краевом центре: доступную по цене рыбу можно найти в торговых сетях «ОК» и «Мой март».

Проект «Приморская рыба» позволит приобрести рыбу по доступной цене, что особенно востребовано у людей с низким уровнем дохода, заявил Олег Кожемяко. Рыбу продают по ценам производителя с минимальной наценкой магазина без надбавок посредников.

КОНКРЕТНО

Согласно программе, стоимость горбуши неразделанной 110 рублей за килограмм, наваги - 45 рублей, сельди - 49. Минтай - 75 рублей, камбала неразделанная 95 рублей, тушка кальмар - 130 рублей. Рыбные консервы: скумбрия натуральная - 55,95 рублей; сардина (иваси) натуральная - 54,75 рублей. Перечень может быть расширен сезонными видами рыб.