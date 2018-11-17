2018-11-17T11:21:38+03:00
Экономика

Дрова - народу: Кожемяко озадачил лесопромышленников

В таёжном крае не хватает древесины на растопку печей
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Фото: Primorsky.ruФото: Primorsky.ru
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Почти 40 предприятий лесного хозяйства приняли участие в сегодняшнем совещании с участием врио губернатора Олега Кожемяко. Встреча состоялась во время его рабочего визита в таёжный Чугуевский район.

Глава региона поставил лесопромышленникам условие: обеспечить сельское население дровами, восстановить дороги, создать лесопитомники и взять на работу жителей Приморья.

Докладчики проинформировали, что на сегодняшний день больше 60 процентов древесины уходит на экспорт в КНР, Японию, Корею и другие государства. Налоговая выручка составляет более 3,5 миллиардов в год. При таких больших объёмах производства остаются недоработки с обеспечением населения дровами на зиму. Селяне неоднократно сигналили Олегу Кожемяко, что дрова им продают по завышенным ценам.

- Обеспечение дровами населения - одна из основных задач. Муниципальные администрации должны организовать их доставку. Люди мне жалуются, что куб дров стоит больше 2 тысяч рублей - такого быть не должно. У нас в крае 50 процентов населения используют печное отопление, поэтому вы должны выполнить свои обязательства по заготовке дров, - заявил Кожемяко.

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