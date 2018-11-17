Щепки летят: Кожемяко уволил главного приморского лесничего

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-17T13:36:22+03:00

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Руководитель краевого учреждения «Приморское лесничество» Дмитрий Семикин сегодня, 17 ноября, уволен. Причиной такого кадрового решения стал провал в обеспечении населения дровами. Об этом решении объявил врио губернатора края Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Чугуевский район.

Едва ли не половина жалоб селян касается завышенных цен на дрова. А впереди - зима. Как рассказал местный житель Олег Баглай, дрова то продают по завышенным ценам, то привозят совершенно не распиленные бревна.

- У нас много стариков, сами распилить брёвна они не в состоянии, приходится нанимать людей. Помимо этого, нам не дают квитанции, поэтому компенсацию за дрова мы получить не можем, - сообщил Олег.

Олег Кожемяко ответил, что до этого провёл встречу с начальниками предприятий лесопромышленного комплекса, после чего принял решение уволить директора Приморского лесничества.

- Сегодня собирался с лесниками, сказал, что для них это главная задача. По итогам - главный лесничий снят с должности. В понедельник выйдет приказ, я не позволю никому так работать. Зима на носу, а у нас проблема с дровами - так нельзя. Но проблему в любом случае решим, - сказал Олег Кожемяко.