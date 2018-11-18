Купил «Мерседес» и все можно: в Приморье оштрафовали героя соцсетей

СЕГОДНЯ 06:01 2018-11-18T06:04:30+03:00

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Приморский лихач на «Мерседесе» поплатился за дерзкое поведение на дороге.

33-летний водитель белой элитной иномарки на этой неделе стал «звездой» приморских соцсетей. Житель Уссурийска грубо нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора. Произошло это 13 ноября.

Поведение горожанина не на шутку возмутило приморцев. Жители края справедливо посчитали, что водитель решил: раз машина дорогая – то все можно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/678297" frameborder="0"></iframe> Уссурийск. Лихач на белом "мерсе".

Полиция просто не могла пройти мимо общественного возмущения. Стражи порядка быстро нашли нарушителя. Мужчина не стал открещиваться и рассказал, что торопился по семейным делам. Вопреки расхожей поговорке, спешил мужчина явно не в роддом – ехал он совсем в другую сторону. К слову говоря, в этом году водитель «Мерседеса» уже получал один штраф – за отсутствие автомобильной страховки.

Уссурийцу выписали штраф в размере 1000 рублей. Это можно назвать благополучным исходом ситуации – ведь водитель легко мог устроить аварию. Тогда бы ему пришлось понести более серьезное наказание.