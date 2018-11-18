2018-11-18T08:57:44+03:00
Общество

Во Владивостоке обнаружили еще две нелегальных стоянки

Хозяином одной из них оказался иностранец
Артём КАБАНКОВ
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Нелегальные стоянки в основном выявляют после обращений граждан. Фото: onlinetambov.ruНелегальные стоянки в основном выявляют после обращений граждан. Фото: onlinetambov.ru
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Полиция Владивостока продолжает выявлять нелегальные стоянки в городе. За прошедшую неделю стражи порядка проверили сразу четыре парковки.

Все стоянки располагались на улицах Кипарисовая и Карла Жигура. Две парковки оказались «теневыми». Их владельцы не регистрировались как индивидуальные предприниматели – а значит, вели незаконный бизнес. На них составили протоколы и передали дела в мировой суд. Один из провинившихся – хозяин стоянки на Кипарисовой – оказался гражданином Узбекистана. Полицейские задержали его и отправили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Всего в этом году полицейские проверили уже 182 автостоянки во Владивостоке. В отношении их хозяев и работников составили 136 протоколов об административных нарушениях. 88 из них выписали в отношении иностранных граждан.

Примечательно, что большинство проверок прошли после обращений горожан в правоохранительные органы. Это говорит о том, что владивостокцы готовы отстаивать свои права.

О фактах организации незаконных парковок следует сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район) 226-71-71

Отдел полиции №2 (Первомайский район) 227-65-63

Отдел полиции №3 (Первореченский район) 240-38-65

Отдел полиции №4 (Фрунзенский район) 265-53-41

Отдел полиции №5 (Советский район) 232-05-26

Отдел полиции №6 (Океанский) 238-80-03

Отдел полиции №9 (о. Русский) 249-09-27

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8(423) 240-10-00.

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