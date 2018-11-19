Сильный ветер поднимется во Владивостоке после обеда

СЕГОДНЯ 01:35 2018-11-19T01:36:42+03:00

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Сегодня, 19 ноября, погоду в Приморье будет определять поле повышенного давления. Без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -7..+6°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха +1...+3°C, утром до -2...-4°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +1...+3°C, утром -6...-8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +2...+4°C, утром -1...-3°C.