Во Владивостоке сгорел крупный торговый центр на Второй речке
Сегодня ночью, около половины второго во Владивостоке загорелся торговый центр БУМ на Второй речке. По словам очевидцев, вначале загорелись верхние этажи магазина, потом огонь перекинулся на крышу.
Как сообщает пресс-слкжба МЧС Приморья, пожарные расчеты прибыли на место через три минуты, после того как поступило сообщение о возгорании. Однако даже такого короткого промежутка хватило, чтобы пожар разгулялся во всю мощь.
И всё же благодаря оперативным действиям спасателей, удалось предотвратить распространение огня на здания по соседству. Из-за сильного задымления пришлось задействовать газодымозащитную службу. При разведке помещения, людей в нём не обнаружили. По предварительным данным, пострадавших нет.
Площадь пожара составила 1600 квадратным метров. С огнём сражались 45 спасателей и 14 машин. Сейчас пожар локализован. Огня уже нет, идёт проливка сгоревших конструкций.
«Комсомолка» напоминает, после пожара в Кемерово, когда в городах России начались массовые проверки торговых центров, БУМ закрывали на несколько месяцев из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.