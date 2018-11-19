Во Владивостоке сгорел крупный торговый центр на Второй речке

СЕГОДНЯ 02:15 2018-11-19T03:14:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью, около половины второго во Владивостоке загорелся торговый центр БУМ на Второй речке. По словам очевидцев, вначале загорелись верхние этажи магазина, потом огонь перекинулся на крышу.

Как сообщает пресс-слкжба МЧС Приморья, пожарные расчеты прибыли на место через три минуты, после того как поступило сообщение о возгорании. Однако даже такого короткого промежутка хватило, чтобы пожар разгулялся во всю мощь.

dpskontrol_125rus Горит торговый центр БУМ

И всё же благодаря оперативным действиям спасателей, удалось предотвратить распространение огня на здания по соседству. Из-за сильного задымления пришлось задействовать газодымозащитную службу. При разведке помещения, людей в нём не обнаружили. По предварительным данным, пострадавших нет.

Площадь пожара составила 1600 квадратным метров. С огнём сражались 45 спасателей и 14 машин. Сейчас пожар локализован. Огня уже нет, идёт проливка сгоревших конструкций.

«Комсомолка» напоминает, после пожара в Кемерово, когда в городах России начались массовые проверки торговых центров, БУМ закрывали на несколько месяцев из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.