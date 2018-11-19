2018-11-19T04:42:48+03:00
Общество

Кто-то унюхал: тайник наркодельца «сдали» полиции неравнодушные приморцы

Мужчина изготовлял в гараже марихуану
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.ekhokavkaza.com/a/29401369.htmlФото: https://www.ekhokavkaza.com/a/29401369.html
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В Артёме полицейские задержали 40-летнего изготовителя наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.

Как стало известно «Комсомолке», стражи порядка получили информацию, о том, что в одном из гаражей мужчина хранит растения с характерным запахом. Пахучую траву у него изъяли и отправили на экспертизу. Оказалось, что это каннабис. По весу он вытянул на 185 граммов, что является крупным. В отделении полиции «шеф-повар» во всём признался.

Возбуждено уголовное дело по громкой статье 228. За незаконное изготовление и хранение марихуаны наркоделец может лишиться свободы на срок до 10 лет с выплатой большого штрафа.

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