Кто-то унюхал: тайник наркодельца «сдали» полиции неравнодушные приморцы

СЕГОДНЯ 04:42 2018-11-19T04:42:48+03:00

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В Артёме полицейские задержали 40-летнего изготовителя наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.

Как стало известно «Комсомолке», стражи порядка получили информацию, о том, что в одном из гаражей мужчина хранит растения с характерным запахом. Пахучую траву у него изъяли и отправили на экспертизу. Оказалось, что это каннабис. По весу он вытянул на 185 граммов, что является крупным. В отделении полиции «шеф-повар» во всём признался.

Возбуждено уголовное дело по громкой статье 228. За незаконное изготовление и хранение марихуаны наркоделец может лишиться свободы на срок до 10 лет с выплатой большого штрафа.