2018-11-19T05:34:39+03:00
Общество

Синоптики пообещали приморцам мокрый снег и отрицательные температуры

Снег повалит завтра ночью
Софья КУЧИНА
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Фото:https://myslo.ruФото:https://myslo.ru
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Уже совсем скоро солнечная погода в Приморье сменится ветром и осадками. Как сообщает портал Маглипода, мокрый снег в крае стоит ожидать в ночь с 20 на 21 ноября. По данным сайта Windytv, уже завтра вечером к Приморскому краю подойдёт очередной фронтальный раздел. После его прохождения, 21 ноября усилится ветер и резко похолодает.

Однако уже во второй половине недели прояснит. Установится спокойная погода. Однако приморцам стоит помнить, что зима всё-таки вступает в свои права. Выходные дни ноября не будут точно такими же тёплыми. Как сообщил сегодня «Комсомолке» пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, со среды дневная температура будет отрицательной по всему Приморью.

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