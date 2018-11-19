2018-11-19T06:42:19+03:00
Общество

Котельные Приморья подают тепло более чем в 16 тысяч домов

Отопительный сезон проходит в штатном режиме
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.yaplakal.comФото: https://www.yaplakal.com
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Больше 16 тысяч жилых домов сейчас отапливают котельные Приморья, сообщает пресс-служба администрации края. По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме.

На складах в котельных лежит более тысяч мазута и почти 244 тысячи угля, а это 131 и 129% от нормативных запасов. Возникающие неполадки оперативно устраняют аварийные бригады.

Обо всех неисправностях при подаче тепла ведомство просит сообщать по телефонам диспетчерских служб. Также, ведёт работу «горячая линия». В будние дни, с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (4232) 243-26-32 можно сообщить о любых перебоях.

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